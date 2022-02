Kommentar: Corona-Exit - Wie man den Giftzahn zieht Stand: 12.02.2022 14:47 Uhr Ausweitung der Impfpflicht und Lockerung der Corona-bedingten Einschränkungen - über beides wird derzeit viel diskutiert. Eine Exit-Strategie sei dringend notwendig, wenn die Demokratie keinen Schaden nehmen soll, meint Heribert Prantl im NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung".

Ein Kommentar von Heribert Prantl, Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung

Ist es eine Gnade, in einem Restaurant sitzen zu dürfen? Ist es eine Gnade, ein Konzert, eine Messe, ein Museum, eine Tagung, eine Ausstellung, ein Eisstadion besuchen zu dürfen? Ist es eine Gnade, auf Reisen zu gehen und im Hotel zu übernachten? Ist es eine Gnade, ohne Maske herumlaufen zu dürfen? Ist es eine Gnade, wenn Studierende in den Hörsaal dürfen, um dort ihrer Professorin zuzuhören? Ist es eine Gnade, wenn Kinder in den Kindergarten und Schüler in die Schule gehen dürfen? Ist es eine Gnade, wenn Musiker, Schauspieler, Kabarettisten und Gastwirte ihrem Beruf nachgehen können? Ist es eine Gnade, wenn man sich mit Freunden treffen und an Versammlungen teilnehmen kann?

Wäre all das eine Gnade, so würde ich den Bundespräsidenten bitten, im Hochgefühl seiner Wiederwahl sein Gnadenrecht auszuüben und diese Gnaden zu gewähren. Aber: Der Bundespräsident ist zwar Gnadenherr, wie es so schön heißt, und er darf auch, "im Einzelfall und für den Bund", so steht es in Artikel 60 Absatz 2 des Grundgesetzes, sein Gnadenrecht ausüben. Aber: So ein Begnadigungsrecht hat der Bundespräsident nur bei verurteilten Terroristen und verurteilten Agenten, nicht bei Herrn oder Frau Mustermann. Und er hat es nur dann, wenn es um Sanktionen, wenn es um Strafen geht.

Corona-Maßnahmen fühlen sich wie Strafen an

Die Maßnahmen, die zur Bekämpfung von Corona verhängt wurden, fühlen sich zwar an wie Strafen, es sind aber keine Strafen im Rechtssinn - auch wenn die Ungeimpften ihren weitgehenden Ausschluss aus dem öffentlichen Leben als Strafe fürs Nichtimpfen empfinden; es sind dies Maßnahmen zum Infektionsschutz. Bei der Handlungs- und Bewegungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Gewerbefreiheit, der Freiheit von Religion, Kunst und Wissenschaft, bei der Freiheit des Lernens und des Lehrens, bei all den Freiheiten, die seit fast zwei Jahren vielfältig, massiv und rigide eingeschränkt sind, handelt es sich nicht um Gnadenrechte, sondern um Grundrechte.

Bundespräsident soll zur Abrüstung in der Debatte beitragen

Ich erwähne das in Sachen Corona natürlich nicht einschlägige Gnadenrecht deswegen, weil der Bundespräsident gerade neu gewählt wird und weil ich mir von ihm erwarte, dass er zur Abrüstung in der Corona-Debatte beiträgt. Er ist der Präsident aller Deutschen, der Geimpften und der Ungeimpften; und er ist dazu berufen, zur Versöhnung in einer aufgewühlten Gesellschaft beizutragen und mahnend und warnend dazu beizutragen, dass aus den Grundrechtseinschränkungen kein chronischer Zustand wird.

Ein Schmerz wird als chronisch eingestuft, wenn er seit drei Monaten anhält. Die Grundrechtseinschränkungen dauern nun schon fast zwei Jahre. Es gibt eine grassierende Unduldsamkeit und Gereiztheit, und es gibt eine wachsende Unfähigkeit, Andersdenkende verstehen zu wollen und verstehen zu können.

Über Exit-Strategie nicht nur reden, sondern sie vorbereiten

Es ist daher gut, über einen Corona-Exit zu reden. Es ist noch besser, ihn vorzubereiten und ihn zu praktizieren. Die Gesellschaft muss aus dem Sog der Verbote wieder herauskommen. Es ist gut, sich die Nachbarländer Deutschlands anzuschauen, die diesen Exit schon vollziehen oder vollzogen haben. Es ist gut, aus deren Erfahrungen zu lernen.

Es gilt in einer rechtsstaatlichen Demokratie der Satz: Wenn es nicht zwingend geboten ist, die Freiheit zu beschränken, ist es zwingend geboten, die Freiheit nicht zu beschränken. Angesichts der reduzierten Bedrohlichkeit der Virusvariante Omikron rückt dieser Zeitpunkt näher. Und es gut, die Lockerungen und Öffnungen gut vorzubereiten. Ein gut geplanter Exit wird auch den unangemeldeten Demonstrationen, die sich Spaziergänge nennen, den Giftzahn ziehen. Er kann die aufgeladene Stimmung befrieden und er wird die gesellschaftliche Tristesse beenden. Der Exit tritt der Befürchtung entgegen, dass aus der Demokratie eine Kontrollatie wird. Ein gut geplanter Exit macht Hoffnung. Nichts hat die Gesellschaft nötiger. Der Ausstieg aus der Maskengesellschaft und des umfassend geregelten Alltags ist für die Demokratie wichtiger als der Ausstieg aus der Kernenergie. Warum? Wenn Kommunikationsbehinderung und die Kommunikationsverhinderung zu lange dauern, funktioniert die Demokratie nicht mehr.

Impfpflicht nur mit Wegfall aller Restriktionen denkbar

Virologen und Pandemiologen klagen darüber, dass die Impfzahlen in Deutschland stagnieren und sie weisen darauf hin, dass die Impfzahlen in den Ländern, die den "Freedom Day" schon ausgerufen haben, höher lägen als in Deutschland. Viele plädieren deshalb nach wie vor für eine gesetzliche Impfpflicht. Es ist freilich heikel, diese Impfpflicht ausgerechnet dann einzuführen, wenn die Gefährlichkeit des Virus schwindet. Zugleich ist es aber so, dass mit einer Impfpflicht eine Grund- und Basis-Immunität erreicht werden könnte. Eine Impfpflicht kann ich mir überhaupt nur dann vorstellen, wenn zugleich mit ihrer Einführung alle anderen Restriktionen entfallen. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist auch keine Impfpflicht möglich.

Wer sich den Freiheitstag wünscht, wer ihn herbeisehnt, der wünscht sich den Normalzustand, so wie ihn sich das Grundgesetz vorstellt. Wer sich den Freiheitstag wünscht, der will nicht das immerwährende Oktoberfest; er will einfach das uneingeschränkte gesellschaftliche und private Leben zurück. Das ist kein unanständiger, das ist ein anständiger Wunsch. Es geht um die Gesundheit des gesellschaftlichen Lebens.

