Stand: 23.01.2022 06:00 Uhr Kommentar: Aus politischen Niederlagen gestärkt hervorgehen

Friedrich Merz ist neuer Parteivorsitzender der CDU: Viele hatten das nicht mehr für möglich gehalten. Schließlich war er bei früheren Anläufen mehrmals gescheitert. Merz ist damit ein aktuelles Beispiel dafür, dass Aufgeben in der Politik ein Fehler sein kann.

Ein Kommentar von Lars Haider, Chefredakteur vom "Hamburger Abendblatt"

Eines der größten Missverständnisse in der deutschen Politik ist, dass man nach Niederlagen und Fehlern Konsequenzen ziehen und am besten gleich zurücktreten muss. Ja, es stimmt, dass man sich damit kurzfristig Respekt in den Medien und bei den Bürgerinnen und Bürgern erwerben kann. Langfristig bedeuten Rücktritte nach Rückschlägen aber nur eins: dass die eigene politische Karriere zu Ende ist, obwohl sie das in vielen Fällen gar nicht sein müsste. Denn es gibt genügend Beispiele von Spitzenpolitikern, die genau dort gelandet sind, wo sie jetzt sind, weil sie nach Niederlagen eben nicht aufgegeben haben.

Friedrich Merz, der vermeintliche Dauer-Verlierer

Nehmen wir, sehr aktuell, Friedrich Merz, der an diesem Wochenende offiziell zum neuen Vorsitzenden der CDU ernannt worden ist, nachdem er zuvor zwei Mal bei parteiinternen Wahlen gescheitert war. Die, gegen die er verloren hat, sind inzwischen entweder komplett aus der Politik ausgeschieden (Annegret Kramp-Karrenbauer) oder nur noch einfache Bundestagsabgeordnete (Armin Laschet). Friedrich Merz, der vermeintliche Dauer-Verlierer, der Mann, den Angela Merkel schon vor anderthalb Jahrzehnten vermeintlich für immer kaltgestellt hatte, ist dagegen da, wo er immer hinwollte. An der Spitze der CDU, im Zentrum der politischen Macht. Und er hat allen, mit denen er jetzt zu tun hat, eine wichtige Erfahrung voraus. Er weiß, wie sich Rückschläge, heftige Rückschläge anfühlen, und vor allem weiß er, dass und wie man da wieder herauskommt.

Nach Fehlern und Enttäuschungen nicht aufgeben

Dass wiederum hat er mit seinem wichtigsten Gegenspieler gemeinsam, einem Mann, der böse Kommentare, schlechte Ergebnisse bei Parteitagen und kleine wie größere Skandale so lange ertragen hat, bis er Bundeskanzler geworden ist. Olaf Scholz hat, wir erinnern uns, bei der Abstimmung seiner SPD um den Parteivorsitz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren, eine Schmach, nach der sich die meisten anderen aus der Politik zurückgezogen hätten. Er hat nach dem missglückten G20-Gipfel 2017 in Hamburg weitergemacht, obwohl mehrfach gefordert worden war, dass er dafür die Konsequenzen zu tragen hätte. Bei den Affären um Wirecard und Cum-Ex war es ähnlich. Scholz stellte sich den Vorwürfen genauso wie seinen Niederlagen, aber er blieb. Das kann man verantwortungslos finden. Man kann aber im Gegenteil auch sagen, dass es ein Zeichen von Verantwortungsbereitschaft ist, wenn ein Politiker nach Fehlern oder persönlichen Enttäuschungen nicht aufgibt, sondern versucht, es besser zu machen. Mindestens von jemanden, der Bundeskanzler werden will, muss man erwarten können, dass er in jeder Lage Stärke zeigt und den Willen hat, niemals aufzugeben. Mehr noch: Wer das mächtigste Amt im Staate haben, wer in Gesprächen und Verhandlungen mit anderen Regierungschefs wie Russlands Wladimir Putin bestehen will, muss hart im Nehmen sein und weitermachen, auch, wenn er mal am Boden liegt. Denn wer liegen bleibt, hat auf jeden Fall verloren.

Das weiß Friedrich Merz, das weiß Olaf Scholz und das wusste Angela Merkel, die deshalb auch so enttäuscht war, als ihre Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende bei einer der ersten Gelegenheiten hinschmiss - und damit bewies, dass sie als Kanzlerkandidatin nicht geeignet gewesen wäre. Gut möglich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich über ihren schnellen Rücktritt bis heute ärgert. Hätte sie etwas länger durchgehalten, hätte sich die Lage auch für sie durch die Coronakrise geändert. Niemand hätte mehr über die Probleme in der CDU, alle hätten nur noch über das Virus gesprochen - und Kramp-Karrenbauer wäre zurück im politischen Spiel gewesen.

Aus Niederlagen gestärkt hervorgehen

Was dich nicht umbringt, macht dich stärker, heißt es, und dieser Satz stimmt wahrscheinlich in wenigen Bereichen so wie in der Politik. Weder Friedrich Merz noch Olaf Scholz wären heute da, wo sie sind, wenn sie nicht all die negativen Erfahrungen gemacht hätten, die sie gemacht haben. Es ist nicht schlimm, in der Politik Fehler zu begehen, es wäre ja auch noch schöner, wenn wir das als Wählerinnen und Wähler allen Ernstes verlangen würden. Was wir verlangen können, ist, dass Politiker lernen, mit Fehlern und insbesondere mit Niederlagen, die zu einer Demokratie gehören, zu leben und gestärkt daraus hervorzugehen. Einer, der jetzt genau vor dieser Aufgabe steht, ist der ehemalige Gesundheitsminister und ehemalige Kandidat für den CDU-Vorsitz, Jens Spahn. Wer glaubt, dass der nach den politischen Rückschlägen der jüngsten Vergangenheit sein Ziel, eines Tages Bundeskanzler zu werden, aufgegeben hat - der irrt. Er will zurückkommen. Und weiß, siehe oben, siehe Friedrich Merz, siehe Olaf Scholz, dass das geht.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 23.01.2022 | 09:25 Uhr