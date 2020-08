Stand: 24.08.2020 10:19 Uhr

Scholz gegen Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über das weitere Pandemie-Vorgehen. Dabei dürfte es um die steigenden Neuinfektionszahlen gehen und die Frage, wie die Politik darauf reagieren sollte. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist gegen eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Im Hörfunk-Interview auf NDR Info sagte er, bereits zu Beginn der Krise seien klare Vorgaben auf den Weg gebracht worden. Diese hätten dafür gesorgt, dass in vielen Unternehmen spezielle Maßnahmen getroffen worden sind. "Ich glaube, dass es Sinn macht, dass wir in Deutschland über die Fragen reden, die wir öffentlich regeln können", sagte Scholz. Da gehe es zunächst mal um die Schulen und den öffentlichen Raum.

Scholz gegen eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz NDR Info - Infoprogramm - 24.08.2020 07:48 Uhr Bundesfinanzminister Scholz lehnt eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab. Der SPD-Politiker sagte auf NDR Info, die Arbeitsschutz-Regelungen zu diesem Thema seien bereits zu Beginn der Krise auf den Weg gebracht worden.







2,7 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bundesweit einheitliche Regeln für private Feiern noch unsicher

Auch über die Regelung für private Feiern werden Bund und Länder diskutieren. Wegen steigender Infektionen wird zunehmend eine einheitliche Obergrenze gefordert. "Ich glaube, alle wissen, dass wilde Partys eine Gefährdung sind. Deshalb wird es darüber einen Austausch geben", sagte Scholz auf NDR Info. Er sei sich aber nicht ganz sicher, ob es genaue einheitliche Regeln geben werde.

"Akzeptanz für Mund-Nasen-Bedeckung sehr groß"

Laut dem Vize-Kanzler sind bereits 95 Prozent der geltenden Corona-Regeln in den einzelnen Bundesländern identisch: "Wir müssen jetzt ein bisschen darüber reden, ob die restlichen fünf Prozent auch noch zusammen kommen müssen", sagte der SPD-Kanzlerkandidat. Keiner solle die Ausrede haben, er oder sie wisse nicht, was denn nun gelte.

Scholz betonte aber auf NDR Info, dass die Akzeptanz für die Mund-Nasen-Bedeckung in Deutschland generell sehr groß sei. "Das ist eine große Leistung. Denn wenn wir alles kontrollieren müssten - und es nur dann gelten würde -, kämen wir gar nicht mehr hinterher."

Weitere Informationen Kanzlerkandidat Scholz: Lob und Kritik in Hamburg Der frühere Hamburger Bürgermeister Scholz soll die SPD als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen. Bei Hamburger Sozialdemokraten gibt es für die Entscheidung der SPD-Spitze viel Zustimmung. mehr

Scholz glaubt an Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

Mit Blick auf die bevorstehende Entscheidung im Koalitionsauschuss zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes äußerte sich Scholz optimistisch: "Ich glaube, dass wir das hinbekommen. Ich sehe überall Bewegung - und es ist natürlich gut, wenn man das im Einvernehmen mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften macht. Danach sieht es auch aus." Es sei wichtig, dass die Unternehmen wüssten, dass die Regierung mit ihnen durch die Krise gehe, selbst wenn die Produktion nachlasse, so der SPD-Kanzlerkandidat.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Debatte über Maskenpflicht am Arbeitsplatz Steigende Infektionszahlen haben die Diskussion über eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz befeuert. Bundesfinanzminister Scholz hält den bisherigen Schutz für ausreichend. Mehr News im Live-Ticker. mehr Was Sie zum Coronavirus wissen müssen Die Corona-Pandemie hat den Alltag massiv verändert. Die Ausbreitung hat sich aber verlangsamt. Was muss weiter beachtet werden? Was hat die Forschung ergeben? Fragen und Antworten zum Coronavirus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 24.08.2020 | 07:50 Uhr