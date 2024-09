Sendung: Interview | 15.09.2024 | 12:55 Uhr | von Anna-Lou Beckmann

7 Min | Verfügbar bis 15.09.2026

Am Montag beginnen bundesweite Kontrollen an den Grenzen. In MV hätten sich die bereits bestehenden Schwerpunktmaßnahmen bewährt, sagt Innenminister Christian Pegel (SPD).