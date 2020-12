Müntefering fordert Altenheimbesuche zu ermöglichen Stand: 17.12.2020 08:43 Uhr Corona-Massenausbrüche in Pflege- und Altenheimen haben besonders dramatische Folgen. Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, Franz Müntefering, forderte auf NDR Info, Besucher müssten unmittelbar an den Heimen getestet werden.

Müntefering (SPD) kritisierte im Interview, dass die regelmäßige Testung von Heimbewohnern und Personal noch immer nicht überall funktioniere. "Man kann nicht unterstellen, dass die Angehörigen eine solche Testung organisieren können", so der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Es müsse unmittelbar vor Ort festgestellt werden, ob jemand infiziert sei oder nicht. "Das Virus entsteht nicht im Heim, sondern es wird hineingetragen, und das muss verhindert werden."

"Isolation ist für schwerkranke Menschen eine Marter"

Müntefering sprach sich klar gegen eine Isolation der Pflegeeinrichtungen aus: "Eine totale Abriegelung ist absolut falsch und mit dem Grundgesetz nicht in Übereinstimmung zu bringen", sagte der Sozialdemokrat. Im Grundgesetz stehe, dass die körperliche Unversehrtheit gesichert sein müsse. Die Isolation sei für schwerkranke Menschen eine Marter. Auch daran könnten Menschen sterben. Solche Besuche seien oft das Einzige, was sie noch im Leben haben.

Respekt für alle, die bei Impfungen helfen

Ab dem 27. Dezember werden in Deutschland voraussichtlich die Corona-Impfungen beginnen. In den Pflegeheimem soll zuerst geimpft werden. In dem Zusammenhang sprach Müntefering allen Freiwilligen seinen Respekt aus. Man könne nur an alle appellieren, die ehrenamtlich helfen können. Dafür gebe es zahlreiche Gruppen und Organisationen. Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen mahnte an, das Pflegepersonal müsse man "schonen und schützen".

