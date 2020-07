Stand: 15.07.2020 09:25 Uhr

Montgomery: "Partys wie auf Mallorca darf es nicht geben"

Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery hat auf NDR Info dazu ermahnt, die Erfolge im Kampf gegen Corona nicht zu verspielen. Auch im Urlaub gelten bestehende Corona-Regeln. Auf NDR Info sagte er am Mittwoch: "Viele haben offenbar vergessen, dass die Pandemie noch immer existiert. Sie ist noch da." Es gehe nicht darum, Urlaub zu verbieten. Vielmehr sei die Frage, "wie man die Ferien verbringt." Alkohol-Exzesse, Saufen und Partys wie am Ballermann auf Mallorca am Wochenende gehörten nicht dazu, meint Montgomery. Reisende, die das nicht beachteten, gefährdeten vor allem "Kranke, Ältere und Risikopatienten", warnte der Vorsitzende des Weltärztebundes.

Neue Infektionsherde vermeiden

Rückkehrer aus Hochrisiko-Regionen sollten generell in häusliche Isolation gehen, so der Weltärztepräsident. "Das sieht das Infektionsschutzgesetz vor - und die Ministerpräsidenten haben mit der Kanzlerin auch einen Richtwert festgelegt, wann Reisebeschränkungen gelten." Viele Menschen in der Bevölkerung hätten es aktiv verdrängt, dass wir weiterehin in einer Pandemie-Zeit lebten. Sie würden von unserem "Präventionsparadoxon" eingeholt, so Montgomery. "Wir waren so gut in der Vermeidung schlimmer Auswirkung dieser Erkrankung, dass viele Leute es für eine Bagatelle halten. Das ist aber ein Irrtum." Vielmehr müsse man vermeiden, dass Infektionsherde wieder nach Deutschland zurückkommen.

Das Virus wütet in einigen Ländern weiter

"Überall dort wo sich Regierungen nicht um ihre Bevölkerung kümmern oder in denen radikale Politiker am Werke sind, die vor allem die eigenen und wirtschaftlichen Interessen nach vorne schieben, wütet das Virus weiter", sagt Montgomery. Leute die aus diesen Ländern zurückkommen, stellten immer wieder eine Gefahr dar, dass ein Infektion mit zurück einreisten.

