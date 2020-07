Jorde: Nur wenig Verbesserung in der Pflege

NDR Info - 08.07.2020 07:25 Uhr Autor/in: Schlag, Stefan

Fast drei Jahre ist es her, da konfrontierte Pflegeschüler Alexander Jorde die Kanzlerin in der ARD-Wahlarena mit Missständen in der Pflege. Was hat sich seither verbessert? Jorde im NDR Info Interview.