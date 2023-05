Gasspeicher in Deutschland: So hoch ist der Füllstand aktuell Stand: 22.05.2023 08:30 Uhr Zu wie viel Prozent sind die Gasspeicher aktuell gefüllt? Wie viel Gas wird verbraucht? Und wie sehen die Prognosen für die nächsten Monate aus? Verfolgen Sie alle wichtigen Daten in unserer Live-Übersicht.

Wie voll sind die deutschen Gasspeicher aktuell?

Mit 72 Prozent liegt der Füllstand der Gasspeicher derzeit rund 21 Prozentpunkte über dem Mittel der Jahre 2017 bis 2021. (Stand: 21.05.2023).

Deutschland ist gut durch den Winter gekommen: Mit fast 79 Prozent Füllmenge waren die Gasspeicher in Deutschland zum 1. Februar 2023 sogar fast doppelt so voll wie von der Bundesregierung anvisiert - ein Wert von 40 Prozent der Kapazität war das ausgegebene Ziel. Laut Bundesnetzagentur bleibt ein sparsamer Gasverbrauch dennoch wichtig. So sei für eine sichere Versorgung im Winter ein Speicherstand von 75 Prozent am 1. September 2023 nötig.



Wie könnte sich der Füllstand der Gasspeicher entwickeln?

Tatsächlich wird dieser Füllstand im September in Modellrechnungen sogar noch übertroffen. Laut Berechnungen des gemeinnützigen Science Media Centers (SMC) könnten die Gasspeicher am 1. September 2023 zu fast 90 Prozent gefüllt sein - selbst wenn im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2021 kein Gas eingespart würde und man auch sonst eher pessimistische Rahmenbedingungen annimmt. Die Prognosen bei zehn beziehungsweise 20 Prozent Einsparung und optimistischen Annahmen zu Temperaturen und Liefermengen erreichen dementsprechend noch höhere Werte beim Füllstand (in der folgenden Grafik durch Umschalten zu sehen).

Die Kurven der optimistischen Rechnungen werden nicht bei 100 Prozent Füllstand abgeschnitten, da die Speicher unter optimalen Bedingungen auch über ihre Nominalkapazität hinaus befüllt werden können. Das SMC weist aber darauf hin, dass natürlich "nicht beliebig hohe Speicherwerte erreicht werden" können. Wie sich der Füllstand der Gasspeicher weiter entwickeln wird, hängt sowohl vom Gasverbrauch als auch von den Importen ab.

Details zum Modell und den Annahmen Welche Annahmen stecken hinter dem optimistischen und pessimistischen Fall?

Im optimistischen Fall wird davon ausgegangen, dass der Netto-Import von Erdgas bei 2,8 TWh pro Tag liegt, im pessimistischen Fall liegt der Netto-Import bei 2,2 TWh. Die deutschen LNG-Terminals werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt, da die zusätzlichen Einspeisungen das Ergebnis laut SMC nicht qualitativ verändern.



Warum setzt das Modell nicht genau beim aktuellen Gasspeicher-Füllstand an?

Im SMC-Modell wird für jeden Monat ein Datenpunkt berechnet und nicht der tägliche Verlauf der Gasspeicher-Füllstände modelliert. Dazwischen wird linear interpoliert, das heißt, es wird eine gerade Linie zwischen den Datenpunkten gezogen. Alle Details zum Modell finden sich auf den Seiten des Science Media Centers.



Wie viel Gas wird in Deutschland derzeit verbraucht?

Wie viel Gas Haushalte und Industrie wöchentlich verbrauchen, zeigt die folgende Grafik zum Umschalten. In den vergangenen Monaten lag der Gasverbrauch in Deutschland fast immer unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Die großen Unternehmen haben im Sommer 2022 deutlich weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren, da sie wegen der sehr hohen Gaspreise teilweise ihre Produktion verringern oder zeitweise einstellen mussten.

Wie genau sind die Gas-Verbrauchsdaten? Nur die Verbrauchsdaten der Großverbraucher - zum Beispiel Industrie und Kraftwerke - werden täglich gemessen: Das Prinzip wird Registrierende Leistungsmessung, kurz RLM genannt. Gesammelt werden die Daten vom Gasnetz-Verantwortlichen "Trading Hub Europe" (THE). Der Verbrauch von Haushalten und kleineren Gewerbekunden (sogenannte SLP-Daten, das Standard-Last-Profil) kann nur indirekt bestimmt werden und unterliegt einer gewissen Unschärfe. In den bereitgestellten Daten der Bundesnetzagentur gibt es daher regelmäßig nachträgliche Korrekturen, sodass sich die obigen Werte nach Veröffentlichung noch ändern können.

In der Kalenderwoche bis zum 14.05. wurden täglich im Schnitt 1.588 Gigawattstunden Gas verbraucht. Das sind 22,6 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021. Gleichzeitig war es im Schnitt 0,8 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum.

Insbesondere der Verbrauch der Haushalte hängt stark von der Temperatur ab, da in vielen Wohngebäuden mit Gas geheizt wird. In der Regel gilt daher: Je niedriger die Temperaturen, desto höher der Verbrauch. Wie hoch die aktuellen Temperaturen im Vergleich zu den Vorjahren sind, zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).



Wo kommt das Gas her?

In der Bundesrepublik wird zwar Erdgas gefördert, aber nur in sehr geringen Mengen. Nachdem Russland die Lieferung von Erdgas gestoppt hat, kommen die Importe vor allem aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Hier nicht gezeigt werden die Gasexporte - zum Beispiel nach Polen, das ebenfalls kein Erdgas mehr aus Russland erhält.

Inzwischen fließt auch Gas aus den ersten deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Lubmin und Brunsbüttel in das deutsche Netz. Weitere Terminals in Norddeutschland sind aktuell noch im Probebetrieb.

