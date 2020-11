Bildungsministerin Prien: "Wechselunterricht ist eine Krücke" Stand: 17.11.2020 08:45 Uhr Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich auf NDR Info gegen Wechselunterricht an Schulen ausgesprochen. Vor allem für jüngere Kinder sei der Wechselunterricht keine Alternative.

"Wie sollen denn Eltern ihrer Berufstätigkeit noch nachgehen können, wie sollen Beruf und Familie vereinbar sein, wenn Kinder nur noch im Wochenwechsel die Schule besuchen können. Das ist kein gesellschaftlich praktikables Modell," sagte Prien nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Bei den älteren Kindern könne man in Hotspot-Gebieten darüber nachdenken. Allerdings müsse man dabei vor allem im Blick haben, wie die Abiturienten gut durch ihre Qualifikationen und Prüfungen kommen.

Generell seien sich die Kultusminister aber darüber einig, dass der Wechselunterricht eine Krücke sei. Er sei allenfalls die letzte Möglichkeit, um Schulschließungen zu vermeiden. "Wir haben die Erfahrung aus dem Frühjahr, dass wir zu viele Schüler beim Wechselunterricht verlieren. Deshalb ist das keine gute Lösung."

AUDIO: Bildungsministerin Prien: "Wechselunterricht ist eine Krücke" (5 Min)

Gesteckte Ziele wurden in Schleswig-Holstein erreicht

Prien lobte, dass sich Bund und Länder am Montag nur darauf beschränkt haben, eine Zwischenbilanz zu ziehen, der Teil-Lockdown dauere ja auch erst zwei Wochen. Sie freue sich sehr darüber, dass der Inzidenzwert in Schleswig-Holstein unter 50 gesunken sei. Es sei gelungen, die gesteckten Ziele zu erreichen, auch wegen der Disziplin der Menschen, unter anderem an den Schulen: "Wir haben ja einen ganzen Instrumentenkasten an Maßnahmen. In Schleswig-Holstein haben wir die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen schon seit den Herbstferien angeordnet. In Grundschulen gibt es eine Maskenpflicht, wenn der Inzidenzwert über 50 steigt."

Hotspot-Gebiete brauchen bundesweit gemeinsame Richtwerte

Laut Prien ist es notwendig, zwischen Hotspot-Gebieten und Regionen mit niedrigen Inzidenzwerten zu differenzieren. "Wir können nicht Landkreise mit einem Inzidenzwert von 20 vergleichen mit einem mit mehr als 300." Für die Hotspot-Gebiete solle die Kultusministerkonferenz in dieser Woche über das bestehende Konzept hinaus Maßstäbe und gemeinsame Richtwerte festlegen.

