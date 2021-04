Singen und Lachen gegen Corona Stand: 07.04.2021 15:50 Uhr Keine NDR Info Intensiv-Station ohne die Jingle von LaLeLu. Jetzt gibt die A-cappella-Gruppe ein großes Online-Konzert.

Ohne sie kommt keine Ausgabe des NDR Satiremagazins Intensiv-Station aus: Die A-cappella-Comdey-Gruppe LaLeLu. Denn die Jingle, die die Hamburger für die Sendung eingesungen haben, geben der Satiresendung ein unverwechselbares Klang-Design. Jetzt laden die vier zum längsten Konzert, das sie je gegeben haben - und zwar online.

Aufgeben ist keine Option!

Denn wie die gesamte Kulturlandschaft in Deutschland, haben auch LaLeLu mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Seit Monaten konnten sie in keinem Theater und auf keiner Bühne mehr vor Publikum auftreten. Aber aufgeben war und ist für sie keine Option - im Gegenteil: Am Freitag, den 9. April werden sie wieder gegen Corona ansingen. Ihr inzwischen sechstes Online-Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Wer ein Ticket kauft, bekommt dann einen Link zum Konzert zugeschickt und kann ganz entspannt zu Hause lauschen und lachen.

