Stand: 01.06.2021 08:12 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 31.05.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 31. Mai 2021 gespielt wurden.

"1234" von Feist

"Viva la vida" von Scala & Kolacny Brothers

"Tiny dancer" von Florence & The Machine

"Paranoid" von Francis Cabrel

"Doctor my eyes" von The Jackson Five

"I gotta know" von Joy Denalane

"Summer wine" von Alex Kapranos & Clara Luciani

"Back in the U.S.S.R" von The Bugs

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Abgehörten und Unerhörten (53 Min) Von Abgehörten und Unerhörten (53 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 31.05.2021 | 21:05 Uhr