Stand: 01.02.2022 09:51 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 31.01.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 31. Januar 2022 gespielt wurden.

"Paranoid" von Jazzkantine

"Bad (Michael Jackson Cover)" von The Jazz Lounge Niki Cover

"Get Lucky (Cover)" von Karen Souza

"Hot stuff" von Global Kryner

"We can work it out" von Crocked Still

"In your head (Radio Mix)" von Gabby Young

"Another one bites the dust" von Eve St. Jones

"Ragga" von LaBrassBanda

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Helm-Diplomatie und Endlos-Pandemie (47 Min) Von Helm-Diplomatie und Endlos-Pandemie (47 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 31.01.2022 | 21:05 Uhr