Stand: 12.07.2021 12:59 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 30.08.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 30. August 2021 gespielt wurden.

"Enjoy the silence" von Younotus & Fahrenhaidt

"War" von Edwin Starr

"Please Mr. Postman" von Marvelettes

"Super trouper" von Palast Orchester

"The day before you came" von Anne Sofie von Otter

"You shook me all night long (AC/DC Cover) von Scary Pockets feat. Judith Hill

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von 2G und 3K (53 Min) Von 2G und 3K (53 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 30.08.2021 | 21:05 Uhr