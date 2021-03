Stand: 30.03.2021 08:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 29.03.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 29. März 2021 gespielt wurden.

"Things we said today" von Götz Alsmann

"Ain't talkin'" von Bob Dylan

"I wanna be like you" von Louis Prima

"Long road" von Tess Wiley

"Entschuldigung" von Das Spardosen Terzett

"Don't speak" von Sarah Menescal

"Waterloo sunset" von Ray Davies

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

