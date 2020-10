Stand: 27.10.2020 08:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 26.10.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 26. Oktober 2020 gespielt wurden.

"Everybody knows" von Rufus Wainwright

"I want my money back" von Lutz Krajenski Big Band (meets Juliano Rossi)

"Waving at the window" von Travis

"Norwegian wood" von Texas Lightning

"Will you still love me tomorrow?" von Inger Marie Gundersen

"Short people" von Thomas Quasthoff

"Eye of the tiger" von Hayseed Dixie

"Talkin' 'bout a revolution" von Ensemble

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 26.10.2020 | 21:05 Uhr