Stand: 27.07.2021 08:29 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 26.07.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 26. Juli 2021 gespielt wurden.

"Poster girl" von Mar Malade

"Back to black" von Charlie Winston

"Romeo and Juliet" von The Killers

"The Girl from Ipanema" von Amy Winehouse

"Roland, I feel you" von Get Well Soon

"A case of you" von Prince

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Impfmüdigkeit und gähnender Leere (53 Min) Von Impfmüdigkeit und gähnender Leere (53 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 26.07.2021 | 21:05 Uhr