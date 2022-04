Stand: 12.04.2022 09:54 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 25.04.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 25. April 2022 gespielt wurden.

"Imagine von Ray Charles

"Where is the love" von Black Eyed Peas

"Things have changed" von Bettye LaVette

"Don't worry, be happy" von The Nannys

"Baby can I hold you" von Tom Chaplin

"Laut anhören" von Sportfreunde Stiller

"Champs Elysées" von ZAZ

"We are the champions" von Max Raabe und das Palast Orchester

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 25.04.2022 | 21:05 Uhr