Stand: 03.08.2020 11:07 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 24.08.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 24. August 2020 gespielt wurden.

"Da ya think I'm sexy" von Karen Souza

"Would Ii lie to you" von Eve St. Jones

"Blame it on the boogie" von Eve St. Jones

"On the beach" von AM-PM Project

"Eye of the tiger" von Hayseed Dixie

"In the air tonight" von James Farelli

"I will survive" von Cake

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Von sicheren Bahnreisen und gefährlichen Begrüßungen NDR Info - Intensiv-Station - 24.08.2020 21:05 Uhr Autor/in: Stephan Fritzsche Das NDR Satiremagazin Intensiv-Station zeigt, wie man auch jetzt sicher mit der Bahn reisen kann und wie sich die AfD einmal mehr selbst zerlegt.







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 24.08.2020 | 21:05 Uhr