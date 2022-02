Stand: 22.02.2022 09:51 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 21.02.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 21. Februar 2022 gespielt wurden.

"I want to break free (2012 Remaster)" von Hannah Jane Fox und Tony Vincent

"Easy" von The BossHoss

"Fly away" von Larkin Poe

"Ulan Bator girls" von Leningrad Cowboys

"Champs Elysées" von ZAZ

"Bongo bong" von Manu Chao

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von pandemischen Lockerungen und politischen Verspannungen (54 Min) Von pandemischen Lockerungen und politischen Verspannungen (54 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 21.02.2022 | 21:05 Uhr