Stand: 21.06.2022 10:42 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 20.06.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 20. Juni 2022 gespielt wurden.

"Joyride" von Soulounge

"Sympathy for the Devil" von Freedom Dub

"Paranoid" von Jazzkantine

"Urlaub in Deutschland" von Rainald Grebe

"Loser" von The BossHoss

"Get the picture" von Trombone Shorty

"Highway to hell" von Jazzkantine

"Black hole sun" von Monsieur Klaas

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von AfD-Chaos und Alternativen für Gas (50 Min) Von AfD-Chaos und Alternativen für Gas (50 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 20.06.2022 | 21:05 Uhr