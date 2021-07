Stand: 20.07.2021 08:15 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 19.07.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 19. Juli 2021 gespielt wurden.

"Man in the mirror" von Texas Lightning

"The lion sleeps tonight" von Tight Fit

"Money for nothing" Fun Track

"Black or white" von Dick Brave and the Backbeats

"Hallo Spaceboy" von David Bowie & Pet Shop Boys

"Warrior" von Autora

"Der deutsche Mann tanzt im Sitzen" von Söhne Hamburgs

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 19.07.2021 | 21:05 Uhr