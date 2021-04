Stand: 08.04.2021 09:50 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 19.04.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 19. April 2021 gespielt wurden.

"The beat goes on" von Soul Bossa

"Don’t you worry 'bout a thing" von Tori Kelly

"Every breath you take" von Olivia Keast

"The Mambo Craze" von De-Phazz

"I feel pretty / unpretty" von Diana Agron

"Lady Marmalade" von Bob Browne & Vanessa Wagner

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von grüner Hoffnung und schwarzer Verzweiflung (53 Min) Von grüner Hoffnung und schwarzer Verzweiflung (53 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 19.04.2021 | 21:05 Uhr