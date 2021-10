Stand: 07.09.2021 16:42 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 18.10.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 18. Oktober 2021 gespielt wurden.

"My generation" von Bonova

"Amores como el nuestro" von Jerry Rivera

"Trust in me" von Siouxsie and the Banshees

"Won't you be my neighbor" von Joy Ike

"A little less conversation" von The Hit Co.

"Dock of the bay" von Halie Loren

"Salt Peanuts" von Terry Gibbs

"Stuck in the middle with you" von Pomplamoose

"Boogie Woogie Bugle Boy" von Bette Midler

"Ich bin der Nebel" von Stefan Gwildis

"Don't bogart that joint (Remix)" von éjectés

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von alten Besen und neuen Bündnissen (51 Min) Von alten Besen und neuen Bündnissen (51 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 18.10.2021 | 21:05 Uhr