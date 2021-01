Stand: 19.01.2021 08:14 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 18.01.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 18. Januar 2021 gespielt wurden.

"Don't look back in anger" von Pohlmann

"Waving at the window" von Travis

"Who's that" von Stephanie Lottermoser

"In your head (Radio Mix)" von Gabby Young

"America" von First Aid Kit

"This time tomorrow (remastered)" von The Kinks

"Hair" von Udo Lindenberg

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von neuen Besen und alten Problemen (53 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 18.01.2021 | 21:05 Uhr