Stand: 16.03.2021 08:15 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 15.03.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 15. März 2021 gespielt wurden.

"Sound of silence" von Natalie Prass

"La Mer" von Martin Taylor

"Watch out" von Chaun Davis

"Gimme! Gimme! Gimme" von Zachary

"With a spoonful of sugar" von Michelle Nicolle

"Beherbergungsverbot" von Erdmöbel

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von glanzvollen Zeiten und trüben Aussichten (53 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 15.03.2021 | 21:05 Uhr