Intensiv-Station: Die Playlist vom 14.12.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 14. Dezember 2020 gespielt wurden.

"Sleigh Ride" von Earth, Wind & Fire

"Let it snow" von Alison Degbe, Alex B. Groove

"Jingle Bells" von Chilly Gonzales

"Lametta" von Erdmöbel

"Chop Chop (The Xmas Tree)" von The Danish Radio Big Band, Mads Mathias, Hans Ulrik

"Rule Britannia" von Martin Kaye

"Golden Brown (Acoustic)" von ortoPilot

"Boas Festas" von Lisa Ono

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

