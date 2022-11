Stand: 16.08.2022 13:09 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 14.11.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 14. November 2022 gespielt wurden.

"Friend like me" von Ai Kuwabara

"Face the face" von Pete Townshend

"Spinning wheel" von Anne Bisson

"A view to a kill" von Jaimee Paul

"Jingle bells (instrumental)" von Frank Vignola

"Driving and moving" von R.B. Project

"C'est si bon" von Dagmar's Collective

"Stayin' alive" von Scary Pockets

"Happy" von C2C

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station - Die Radio-Satire | 14.11.2022 | 21:05 Uhr