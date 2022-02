Stand: 18.01.2022 14:36 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 14.02.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 14. Februar 2022 gespielt wurden.

"Respect" von Jennifer Hudson

"Hot Fudge" von Robbie Williams

"Coffee Shop" von Barbra Lica

"Blue Night Shadow" von Miss Kookie

"God put a smile on your face" von Mark Ronson & The Daptone Horns

"Ces bottes sont faites pour marcher" von Eileen

"Echte Fründe" von Querbeat & Höhner

"Cold Shoulder" von Adele

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 14.02.2022 | 21:05 Uhr