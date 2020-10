Stand: 13.10.2020 08:12 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 12.10.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 12. Oktober 2020 gespielt wurden.

"I'm still standing" von Taron Egerton

"Blame it on the Boogie" von Eve St. Jones

"Concorde" von Gregory Porter

"Über Fußball reden" von Kapelle Petra

"Don't worry, be happy" von The Nannys

"Would I lie to you?" von Eve St. Jones

"Eye of the tiger" von Hayseed Dixie

"I want to break free (2012 - Remaster)" von Hannah Jane Fox, Tony Vincent

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Hochglanz-Preisen und Flickenteppichen (47 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 12.10.2020 | 21:05 Uhr