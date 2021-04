Stand: 08.04.2021 09:48 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 12.04.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 12. April 2021 gespielt wurden.

"The winner takes it all" von Beverley Craven

"Your body is a wonderland" von John Mayer

"Waiting for a star to fall" von Amy Macdonald

"Don't look back in anger" von Style Projekt

"Army dreamers" von Theo Bleckmann

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 12.04.2021 | 21:05 Uhr