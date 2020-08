Stand: 11.08.2020 08:13 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 10.08.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 10. August 2020 gespielt wurden.

"Too darn hot" von Anthony Strong

"In the summertime" von Friend 'n Fellow

"Another day of sun" von Alyssa Jones

"Watermelon man" von Funky brass rock band SPY

"Don't leave your records in die sun" von John Hartford

"Summer Holiday" von Cliff Richard

"In style and in rhythm" von Pumali Panthers

"Walking on sunshine" von Mariachi La Estrella, Elios Armas

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Von neuen Kandidaten und alten Impfstoffen NDR Info - Intensiv-Station - 10.08.2020 21:05 Uhr Autor/in: Axel Naumer Merken sie es auch? Ein ganz neues Olaf Scholz Gefühl greift um sich. Erstmal nur in der SPD. Aber dann geht`s viral. Das NDR Satiremagazin Intensiv-Station geht mit!







