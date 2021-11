Stand: 07.09.2021 16:45 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 08.11.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 8. November 2021 gespielt wurden.

"Dancing queen" von Nils Landgren Funk Unit

"This is the end" von Lacson

"Super trouper" von Palast Orchester und Max Raabe

"So lonely" von Gonzo 'N' Friends

"Seven nation army" von Ben L'Oncle Soul

"Paranoid" von Jazzkantine

"Ain't talkin' 'bout love" von Jazzkantine

"Heroes (Reprise version) von Moby feat. Mindy Jones

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

