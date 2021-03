Stand: 09.03.2021 08:18 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 08.03.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 8. März 2021 gespielt wurden.

"Easy" von The BossHoss

"I want to break free (2012 - Remaster)" von Hannah Jane Fox, Tony Vincent

"The logical song" von Joana Zimmer

"Don't worry, be happy" The Nannys

"Smooth criminal" von Glee Gast feat. 2Cellos

"Can't buy me love" von Rita Reys, Pim Jacobs Combo

"Video killed the radio star" von Zurich Jazz Orchestra

"The wrong direction" von Passenger

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

