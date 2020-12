Stand: 08.12.2020 08:23 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 07.12.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 7. Dezember 2020 gespielt wurden.

"Roll the dice" von Tim McGraw & Faith Hill

"Fever" von The Jaded Hearts Club

"Oops ... I did it again" von Max Raabe& Palast Orchester

"Next big thing" von Miu

"I'm so excited" von Lou Bega

"Smooth criminal" von Tony Succar, Jean Rodriguez

"Paranoid" von Bellestar

"She's always a woman" von Jonn Savannah

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

