Intensiv-Station: Die Playlist vom 07.09.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 7. September 2020 gespielt wurden.

"The real thing" von Bebel Gilberto

"Back in the U.S.S.R." von Chubby Checker

"Talk to me like the sea" von Everything But The Girl

"Mister Sandman" von Emmylou Harris

"They don't really care about us" von Kadri Voorand

"Young devotion" von Sameday Records

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von vergiftetem Klima und gesundem Menschenverstand (50 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 07.09.2020 | 21:05 Uhr