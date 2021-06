Stand: 08.06.2021 08:19 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 07.06.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 7. Juni 2021 gespielt wurden.

"Looking for freedom" von David Hasselhoff

"Norwegian wood" von Texas Lightning

"Baby you can drive my car" von Stephan Scheuss

"The winner takes it all" von The Corrs

"Slow it down" von Amy Macdonald

"Burning down the house" von Tom Jones, The Cardigans

"Church of the poison mind" von Culture Club

"Dear Mr. President" von Pink & Indigo Girls

"Three lions (Football's coming home)" von The ReBeatles Project

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

