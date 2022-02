Stand: 08.02.2022 10:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 07.02.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 7. Februar 2022 gespielt wurden.

"Kanzler sein" von Die Toten Hosen

"Thunderstruck (AC/DC Cover)" von Steven Seagulls

"Smells like teen spirit" von The Benzedrine Monks Of Santo Domonica

"Men in black" von Max Mutzke

"Nussschüsselblues" von Die Feisten

"Come together" von Sugarpie And The Candymen

"Smooth operator" von Señor Coconut

"It's only Rock'n'Roll" von Leningrad Cowboys

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Feuer und Flamme bis Corona und Panne (50 Min) Von Feuer und Flamme bis Corona und Panne (50 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 07.02.2022 | 21:05 Uhr