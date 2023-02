Stand: 20.12.2022 10:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 06.02.2023

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 6. Februar 2023 gespielt wurden.

"Double stitch" von Matt Bianco

"Isn’t she lovely?" von Keb’ Mo’

"Kiss" von Scary Pockets

"Bread and butter" von The Newbeats

"Up up and away" von Tom Gäbel

"Wenn es weg ist (Big yellow taxi)" von Stefan Gwildis

"Fool like you" von Kovacs

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von plumper Spionage und billiger Butter (49 Min) Von plumper Spionage und billiger Butter (49 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station - Die Radio-Satire | 06.02.2023 | 21:05 Uhr