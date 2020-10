Stand: 06.10.2020 08:10 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 05.10.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 5. Oktober 2020 gespielt wurden.

"I'm still standing" von Taron Egerton

"My baby just cares for me" von George Michael

"We can work it out" von Caterina Valente

"I forgot to remember to forget" von Johnny Cash & The Tennessee Two

"Dancing Queen" von A*Teens

"Drive my car" von François Sciortino

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

