Stand: 20.12.2022 10:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 03.04.2023

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 3. April 2023 gespielt wurden.

"Love is not a word" von Peter Cincotti

"Freedom" von Jon Batiste

"Lola" von Jacqui Naylor

"A little less conversation (instr.)" von The Hit Co.

"Ich will keine Schokolade" von Dirk Bach

"Party in the U.S.A." von Scary Pockets

"Brand new day" von Della Reese

"Yeh! Yeh!" von Karrin Allyson

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Ostern und bösen Überraschungen (49 Min) Von Ostern und bösen Überraschungen (49 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station - Die Radio-Satire | 03.04.2023 | 21:05 Uhr