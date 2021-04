Leon de Winter wurde am 26. Februar 1954 in 's-Hertogenbosch als Sohn niederländisch-orthodoxer Juden geboren. Seine Eltern überlebten den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust im Versteck bei katholischen Priestern und Nonnen. Neun von zehn seiner Onkel und Tanten sind im Konzentrationslager ermordet worden.



De Winter studierte an der Filmakademie in Amsterdam, die er ein Jahr vor dem Examen ohne Abschluss verließ.



Ab 1976 etablierte er sich neben dem Filmemachen als freier Schriftsteller. Heute gilt er als einer der international erfolgreichsten niederländischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählungen und Drehbücher, unter anderem "Leo Kaplan" (1986), "Hoffmanns Hunger" (1990), "SuperTex" (1991), "Sokolows Universum" (1992), "Malibu" (2002), "Das Recht auf Rückkehr" (2008), "Ein gutes Herz" (2013). "Der Himmel von Hollywood" wurde von Sönke Wortmann verfilmt. Daneben erlangte de Winter zunehmend Bekanntheit als Blogger und Autor von Meinungsartikeln mit dezidiert islamkritischen und pro-israelischen Standpunkten. De Winter ist Gastautor der "Achse des Guten".



Leon de Winter lebt abwechselnd in Amsterdam und LA.