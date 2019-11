Wie die Kommunistische Partei Chinas die Uiguren unterdrückt

Ein Feature von Christine Adelhardt, Philipp Eckstein, Jan Lukas Strozyk und Benedikt Strunz

Geheimdokumente aus dem Inneren der chinesischen Kommunistischen Partei zeigen erstmals im Detail, wie die massenhafte Internierung von religiösen Minderheiten in der Volksrepublik organisiert und durchgeführt wird. Die Unterlagen, die dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) zugespielt wurden, belegen, wie die chinesische Regierung in der Autonomieregion Xinjiang die muslimische Minderheit der Uiguren in sogenannten Weiterbildungseinrichtungen abschottet, engmaschig überwacht und umerzieht.

Die Dokumente beinhalten detaillierte Anweisungen, wie die internierten Minderheiten selbst bei alltäglichen Dingen wie dem Toilettengang, beim Schlaf und beim Unterricht zu überwachen sind. Auch von Züchtigungsmaßnahmen ist dort die Rede. Auf einer „Integrationsplattform für gemeinsame Einsätze“ wird das Verhalten einzelner Angehöriger im In- und Ausland genau dokumentiert. In der Datenbank wird demnach nicht nur die Reisetätigkeit überwacht. Mitarbeiter werden auch in uigurische Dörfer, teilweise sogar in Familien geschickt, um herauszufinden, wie die Menschen über die Kommunistische Partei denken.

Die China Cables erlauben einen tiefen Einblick, wie die chinesische Kommunistische Partei in der Region Xinjiang die Uiguren unterdrückt. Der China-Experte Adrian Zenz spricht von einer „systematischen Internierung einer ganzen ethno-religiösen Minderheit“ und einem „kulturellen Genozid“. Die chinesische Botschaft in Deutschland wollte konkrete Fragen zur Recherche nicht beantworten.

Eine Recherche in Kooperation mit dem ICIJ, dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten

Weitere Informationen Göttinger Uigure fürchtet um Familie in China Ein Göttinger Uigure fürchtet, dass seine Familie in China interniert war und bedroht wird. Recherchen von NDR, WDR und "SZ" zeigen, dass Peking Minderheiten in Lagern festhält. mehr