Slahi - Die Podcast-Serie in 12 Folgen Sendedatum: 22.08.2021 11:04 Uhr Der Podcast erzählt die Geschichte von Mohamedou Slahi. Mit einem Stipendium kommt Slahi, Sohn eines Kamelhirten aus Mauretanien, zum Studium nach Deutschland und wird Ingenieur am Fraunhofer Institut.

von Sebastian Berbner und John Götz

Was klingt wie ein Einwanderer-Märchen, endet in Guantanamo Bay. Eine Zeit lang gilt Slahi dort als wichtigster Gefangener, weil die Amerikaner überzeugt sind, dass er eine wichtige Rolle bei den Anschlägen vom 11. September gespielt hat. Kein anderer Gefangener wird in Guantanamo so sehr gefoltert wie Slahi. 14 Jahre wird er dort festgehalten, ohne dass je Anklage erhoben wird.



Wie konnte es dazu kommen? Wurde Mohamedou bloß aufgrund unglücklicher Zufälle in Guantanamo festgehalten? Wer waren die Menschen, die ihn verhört, bewacht und gequält haben? Und was macht Folter mit Menschen - mit denen, die gefoltert werden und denen, die foltern?

Autor Bastian Berbner blickt in dem Podcast aus einer anderen Perspektive auf die Geschichte Slahis und ergänzt die Recherchen von John Goetz um eigene, reist nach Mauretanien und in die USA und führt zahlreiche neue Interviews, die überraschende Facetten des Falls Mohamedou Slahi offenlegen. Ole Pflüger hat im Schnitt raffiniert zwei Erzählebenen miteinander verwoben: Das Gespräch von Bastian Berbner mit John Goetz und die intimen Interviews mit den Protagonisten. Eine fesselnde Podcast-Serie in 12 Episoden.

Podcast Slahi – 14 Jahre Guantanamo Mohamedou Slahi wurde in Guantanamo festgehalten und gefoltert. Wie konnte es dazu kommen? Und was macht Folter mit Menschen?



Folge 1: Der Formelzauberer

Folge 2: Der Anruf



Folge 3: Ziemlich böse Freunde

Folge 4: Adieu



Folge 5: Kekse zum Verhör

Folge 6:



Folge 7:

Folge 8:



Folge 9:

Folge 10:



Folge 11:

Folge 12:

