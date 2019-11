Stand: 08.11.2019 14:51 Uhr

Sesamstraße - Warum lieben alle diese Monster?

Es ist 50 Jahre her, da wurde das Fernsehen anders - zumindest für Kinder. Denn da ging die "Sesamstraße" auf Sendung. Zunächst nur in den USA, wenig später auch bei uns. Und bis heute gilt: Alle lieben Ernie und Bert, Grobi, Krümelmonster und Co. Aber ist das eigentlich gerechtfertigt? Ocke Bandixen bittet auf ein Wort.

Eine Glosse von Ocke Bandixen

Heute erklären wir euch mal den Unterschied zwischen gutem Kinderfernsehen und schlechtem. Kennt ihr nicht? Macht nichts. Wir aber: Das hier sind ein paar Puppen. Ja, genau, aus der Sesamstraße. Bisschen fusselig. Die erste ist blau, Wackelaugen. Die wird von allen Krümelmonster genannt. Ja, gut. Und der isst immer alles auf, Kekse vor allem. Man kann also sagen: Der ernährt sich nicht besonders gut. Kann man machen, ist aber schlecht, nicht nachmachen: Bauchweh.

Wie kann man Kindern so etwas nur vorleben! Und dann sind da noch zwei Puppen, genau, die sehen irgendwie komisch aus. Gelbe Haut die eine, und orange Haut die andere, komische Gesichtsform. Okay, macht nix. Ernie und Bert heißen die. Ja. Und die wohnen zusammen, immer schon. Und hier, jetzt mal genau hinschauen: Der eine will schlafen und der andere quasselt immer weiter - und wartet auf den Schuh des Menschen, der über ihnen wohnt. Genauer gesagt, darauf, dass der Mensch den zweiten Schuh fallen lässt. Ja. Macht der aber nicht. Schon seit 50 Jahren. Nervt ganz schön. Also Ernie: Der lacht immer so komisch. Häusliches Mobbing. Psychoterror. Schlimm. Und das ist Kinderfernsehen? Zur Bildung, zur Erbauung, als Rüstzeug für ein gelingendes Erwachsenenleben? Hallo?

Haben euch das eure Eltern nicht gesagt?

Manchmal geht Ernie auch raus. Und dann wird er oft von einem Typen angequatscht. Ja, mit Hut und Mantel und so. Und: Ernie lässt sich auch anquatschen. "Willst du ein 'B' kaufen? Oder eine '8'?" "Was? Ein 'B' oder eine '8'?" "Pscht!" Ja. Genau. Und dann kauft Ernie die Sachen von diesem schmierigen Straßenschieber, der seine schäbige Schmuggelware hinter vorgehaltenem Mantelkragen an den Mann bringen will. Man soll sich ja nicht auf der Straße anquatschen lassen. Haben das euch eure Eltern nicht erzählt? Man müsste im Grunde nicht nur vor solchen Männern, sondern auch vor solchen Sendungen warnen. Und dann hat Ernie außerdem auf einmal ein "B" oder eine "8" - und weiß gar nicht, was er damit mit machen soll. B-raucht sie auf jeden Fall nicht. Acht-et also gar nicht drauf, un-acht-sam. Acht-ung kann man nur sagen: B-itte nicht n-acht-m-acht-en. B-eim B-ummeln b-itte- B-e-acht-en. Schnell weiter.

Verlotterte und verfilzte Figuren

Und dann gibt es da noch eine andere Puppe, die sich Grobi nennt. Der will immer irgendetwas erklären. Nah und fern. Oder so. Aber das mit dem Erklären, das kann der gar nicht. Grobi, der ist immer irgendwie entweder drüber, drunter oder durch. Wir schauen schon gar nicht mehr hin. Und dazu kommen noch jede Menge sprechende Schnecken, singende Artischocken und ein Filz-Frosch, der als Reporter vor dem Haus der drei kleinen Schweinchen steht und seelenruhig mit dem bösen Wolf erst einmal ein Interview führt. Wer, wie, was, der, die, das - wieso, weshalb, warum? Wisst ihr nicht. Wir auch nicht.

Und der nächste lebt sogar in einer Mülltonne. Quasi aus Versehen wird endlich in dieser verlogenen Fusselwelt die Wahrheit quasi durch die Tonne verkündet: Seht her! Was bleibt von dieser Welt der Kekskrümel und heimlich gekauften "Bs" und Achten? Befreien wir uns doch von all diesen verlotterten und verfilzten Figuren mit ihren schiefen Glotzaugen, die selbst nur noch lebenslang Eingeschlossene dieser Straße sind, Geiseln in diesem als Kindersendung getarntem Gefängnis der Farben und Fussel.

Und dann können ja alle mal umschalten. Kennt ihr nicht? Doch, das geht. Kennt ihr doch. Auf das Erste. Sendung mit der Maus.

