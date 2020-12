"Gruß an Bord" sendet in Corona-Zeit wichtiges Signal an Seeleute Stand: 23.12.2020 09:00 Uhr Auch an diesem Heiligabend wird NDR Info, das Informationsradio des NDR, in der Sendung "Gruß an Bord" Grüße an Seeleute in aller Welt übermitteln. Familien und Freunde haben die Möglichkeit, ihren Lieben auf See ein frohes Fest zu wünschen.

"In ihrer langen Geschichte war die Radiosendung Gruß an Bord vielleicht noch nie so wichtig wie in diesem Jahr", sagt Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und Chefredakteur des NDR Hörfunks. "Hunderttausende Seeleute dürfen wegen der Corona-Pandemie Schiffe nicht verlassen oder können nicht auf ihre Schiffe zurückkehren. Gruß an Bord ist auch ein Signal, wie viele Menschen mit ihren Gedanken und guten Wünschen bei den Seeleuten sind."

Eine Brücke zwischen den Seeleuten und ihren Angehörigen

Die Sendung wird am Donnerstag, 24. Dezember, von 20.05 Uhr bis 22 Uhr sowie von 23.05 Uhr bis 0 Uhr auf NDR Info und NDR Info Spezial ausgestrahlt. Damit die Besatzungen und Passagiere auf Fracht- und Kreuzfahrtschiffen die Traditionssendung auf allen Weltmeeren und in fernen Häfen empfangen können, hat der NDR Hörfunk eigens für die Verbreitung der Sendung Kurzwellen-Frequenzen angemietet.

"Gruß an Bord" wurde erstmals Heiligabend 1953 ausgestrahlt. Die Sendereihe ist eine Brücke zwischen den Seeleuten unterwegs und ihren Angehörigen in Deutschland. Die Seeleute schicken Grüße nach Hause, Familien sowie Freundinnen und Freunde wünschen ihnen auf See oder in fernen Häfen ein frohes Fest.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Gruß an Bord | 24.12.2020 | 20:05 Uhr