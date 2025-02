ARD Infonabend bei NDR Info: Gut informiert durch den Abend

Die Bundesregierung will die Kontrollen an allen deutschen Grenzen um weitere sechs Monate verlängern. Ziel ist es, die irreguläre Migration zu bekämpfen. Kanzler Scholz erklärte nach einer Sitzung des Kabinetts, die EU-Kommission sei über die Pläne, die Grenzkontrollen zu verlängern, bereits informiert. Sie würden nun bis Mitte September gelten. Damit dränge man die irreguläre Migration wirksam zurück, so der Kanzler. Es habe an den Grenzen 47.000 Zurückweisungen gegeben. Von 2023 auf 2024 ein Drittel weniger Asylgesuche und die Festnahme von 1900 Schleusern. Weiteres Thema im Kabinett war die mögliche Beteiligung von deutschen Polizisten an einer EU-Mission im Gazastreifen. Das Kabinett gab grünes Licht, mit den Vorbereitungen dafür zu beginnen. Dabei geht es vor allem um die Sicherung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, über den die meisten humanitären Hilfsgüter in das palästinensische Küstengebiet gelangen. Link zu dieser Meldung

Heute und morgen treffen sich in Brüssel die Nato-Verteidigungsminister, unter anderem um über die Höhe ihrer Militärausgaben zu sprechen. Deutschland dürfte zu den Staaten gehören, die mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts investieren. Schon im Vorfeld hatte der neue US-Verteidigungsminister Hegseth einen Kurswechsel von dem Bündnis verlangt. Dieses müsse eine - so wörtlich - stärkere, tödlichere Kraft sein und kein diplomatischer Club, so Hegseth. Zunächst trifft sich aber die Ukraine-Kontaktgruppe, um die weitere militärische Hilfe für Kiew abzusprechen. Link zu dieser Meldung

An der Bahnstrecke Hamburg-Buchholz laufen die Ermitlungen nach dem ICE-Unglück gestern Nachmittag. Techniker sind im Einsatz, um Gleisbett und Oberleitungen wieder instandzusetzen. Ein Gleis ist inzwischen wieder frei und einige Regionalzüge halten auch wieder in Buchholz. Der ICE war gestern Nachmittag im Hamburger Süden in einen Lastwagen gefahren. Ein Mensch kam ums Leben, 25 Zuginsassen wurden verletzt. Warum der Laster mit dem Heck auf die Gleiste ragte, wird derzeit untersucht. Der LKW-Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Link zu dieser Meldung

Vertreter der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft kommen heute zur möglicherweise letzten Tarifrunde zusammen. Beide Seiten wollen sich nach eigenen Angaben noch vor der Bundestagswahl auf einen neuen Tarifvertrag einigen, liegen aber derzeit noch weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 7,6 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten; die Arbeitgeber haben stufenweise vier Prozent mehr angeboten. Der aktuelle Tarifvertrag gilt noch bis Ende März. Erst danach wären Warnstreiks bei der Bahn möglich.s Link zu dieser Meldung

Der Benzinpreis in Deutschland ist in dieser Woche auf den höchsten Wert in sieben Monaten gestiegen. Laut ADAC kostete der Liter E10 im bundesweiten Schnitt 1 Euro 76 und damit 0,6 Cent mehr als vor Wochenfrist. Teurer war Benzin demnach zuletzt im Juli 2024. Auch Diesel kostete mit 1 Euro 69 Euro pro Liter rund 0,3 Cent mehr. Der Club empfiehlt, am Abend zu tanken. Dann seien die Preise generell um mehrere Cents günstiger als morgens. Link zu dieser Meldung

Auf der griechischen Insel Santorini hält die Sorge an, dass es zu einem größeren Erdbeben kommen könnte. Wissenschaftler haben nun weitere Seismographen aufgebaut, die Daten über die genauen Epizentren der anhaltenden Serie von kleinen Erdbeben sammeln. In der vergangenen Nacht gab es nahe Santorini erneut zahlreiche schwächere Erdstöße. Bei einem Hauptbeben der Stärke 6 und mehr könnte es auch zu einem Tsunami kommen. An der Nordostküste der Insel haben die Forscher deshalb einen Gezeitenmesser installiert. Link zu dieser Meldung

In Niedersachsen müssen sich die Menschen noch den ganzen Tag auf Einschränkungen im Öffentlichen Dienst einstellen. Grund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Besonders betroffen ist Braunschweig. Dort stehen Busse und Straßenbahnen weitgehend still. Gestreikt wird in Braunschweig aber auch in Kitas, städtischen Schwimmbädern und im Klinikum. Auch in den Kreisen Peine und Wolfenbüttel sowie in Oldenburg und Celle haben Warnstreiks begonnen. Verdi hat angekündigt, die Aktionen in den kommenden Tagen auszuweiten - auch im Norden. Link zu dieser Meldung