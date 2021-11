Sendung: Kein Streit… ist auch keine Lösung | 18.11.2021 | 18:05 Uhr | von Susanne Stichler und Kathrin Schmid

23 Min | Verfügbar bis 18.11.2022

NDR Info Moderatorin Susanne Stichler bringt in diesem Format immer zwei Menschen mit ganz gegensätzlichen Positionen ins Gespräch - auch in den Streit, der vor allem konstruktiv und gewinnbringend sein soll.



In dieser Folge dreht sich alles um strengere Corona-Maßnahmen. Österreich etwa macht es vor; helfen bei rasant steigenden Infektionszahlen nur noch drastische Kontaktbeschränkungen?

Auch Grünen-Chef Robert Habeck formuliert offensiv, eine konsequente Kontaktbeschränkung, wie sie das Gesetzespapier möglich machen soll, käme einem „Lockdown für Ungeimpfte“ gleich.

Aber greift eine künftige Ampel-Koalition so konsequent ein? Schließt sie gut 15 Millionen Menschen - die bisher noch ungeimpft sind, obwohl sie sich impfen lassen könnten - aus gesellschaftlichen Bereichen aus?



Darüber diskutieren Stefan Birkner, FDP-Fraktionschef in Niedersachsen, und Paula Piechotta, Ärztin auch Sachsen und grüne Gesundheitspolitikerin im Bundestag.



