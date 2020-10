Stand: 05.10.2020 08:27 Uhr Standpunkte: Meinungen aus deutschen Medien

Die Attacke auf einen jüdischen Studenten in Hamburg sorgt für bundesweites Entsetzen. Politiker verurteilen anhaltenden Antisemitismus.

"Süddeutschen Zeitung" aus München muss die Zivilgesellschaft jüdisches Leben in Deutschland mehr unterstützen:

"Es ist deutsche 'Normalität', die jüdische Gemeinden zwingt, selbst etwas so Leichtherziges wie Sukkot – ein Erntedankfest, bei dem man mit Kindern eine Hütte mit Obst schmückt – hinter hohen Zäunen und Wachschutz zu verschanzen. Wie nötig das ist, hat sich wieder in Hamburg gezeigt. Dagegen braucht es nicht schon wieder Trauer, Anteilnahme und Betroffenheit; davon haben die Gemeinden mehr als genug. Sondern praktische Solidarität, Wut und Ungeduld."

Ähnlich sieht es die "Neue Osnabrücker Zeitung":

"Ob auf dem Schulhof, bei der Arbeit, auf der Straße, im Internet oder an der Wahlurne - jeder ist aufgerufen, sich Hass und Hetze jeder Art entgegenzustellen. Viel wäre schon gewonnen, säßen nicht mehr Politiker wie Alexander Gauland im Bundestag, die Hitler und die Nazis als einen 'Vogelschiss' in der deutschen Geschichte verharmlosen – auch das eine Schande für unser Land."

Themenwechsel: Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil für das Recht auf Homeoffice bleibt in der Diskussion. Vor allem in der CDU gibt es Widerstand. Auch das "Handelsblatt"aus Düsseldorf ist skeptisch:

"Ein verbrieftes Recht auf Homeoffice lässt einen Rattenschwanz von Folgegesetzen erwarten. Es wird nicht lange dauern, bis auch Krankenschwestern, Bandarbeiter, Bäcker und andere Berufsgruppen, für die das Homeoffice keine Option ist, einen Ausgleich verlangen werden. Die Zweiklassengesellschaft zwischen Büromenschen und anderen Beschäftigten gibt es in fast jedem Industrieunternehmen. Dem Betriebsfrieden ist es sicherlich nicht förderlich, wenn die einen ein weiteres Zückerchen bekommen und die anderen leer ausgehen."

Für die "Hannoversche Allgemeine Zeitung“ rennt Heil offene Türen ein:

"Wir beginnen erst zu erahnen, welche riesigen Potenziale das Homeoffice birgt: Weniger Verkehr, weniger Stress und weniger Büroflächenbedarf in den Städten stehen mehr Flexibilität, mehr Zeit und damit mehr Lebensqualität gegenüber. Umso erstaunlicher, dass Heil nun offenbar glaubt, einen Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten per Gesetz vorschreiben zu müssen. Der Sozialdemokrat springt auf einen Zug auf, der längst unter Volldampf fährt."

"Ein Auto wird in der Fabrik zusammengeschraubt, Lebensmittel werden im Supermarkt gekauft, ein Patient wird in der Praxis behandelt. Ein großer Teil der Menschen ist auch künftig im Geschäft gefordert. Homeoffice ist eine Erleichterung für privilegierte Arbeitnehmer. So gesehen vertieft die Digitalisierung die Spaltung ganzer Belegschaften. Dies darf aber kein Grund sein, allen zu verweigern, was nur einem Teil möglich ist."

