Sendedatum: 15.03.2021 19:00 Uhr Frühjahrsputz

Staub auf den Regalen, Spinnweben an der Decke und Gerümpel in der Ecke: Wenn es Frühjahr wird, wollen viele mal wieder so richtig Ordnung schaffen. Aufräumen kann man nicht nur im eigenen Zimmer, sondern auch in der Natur oder sogar im Kopf. Darüber sprechen wir von Montag bis Donnerstag ab 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Aufräumprofis und weniger Stress

Am Montag geht es ums Aussortieren und Ausmisten. Wir geben euch Tipps, was man mit aussortierten Sachen wie Spielzeug, Kleidung oder Bücher machen kann. Außerdem sprechen wir mit einer Frau, die anderen dabei hilft, aufzuräumen.

Plastikmüll, Bananenschale oder Gartenabfall – was hat in der Natur nichts zu suchen? Wir sprechen am Dienstag mit einem Kind, das schon bei einigen Aufräumaktionen mitgemacht hat.

Was ist eigentlich Stress und was macht er mit uns? Wir verraten euch am Mittwoch, was man tun kann, wenn gerade Chaos im Kopf herrscht.

Ordnung im Kinderzimmer - muss das wirklich sein? Am Donnerstag wollen wir eure Meinung dazu wissen.

Am Freitag ist Hörspieltag. Bei "Käferkumpel" sucht der zwölfjährige Darkus verzweifelt nach seinem Vater, einem berühmten Insektenforscher. Der Nashornkäfer Baxter hilft ihm dabei.

Am Sonntag ab 8:04 Uhr hört ihr auf NDR Info ein Best of der Woche.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 15.03.2021 | 19:00 Uhr