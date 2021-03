Sendedatum: 15.03.2021 19:00 Uhr Hasen und Hühner

Bald ist Ostern! Freut ihr auch schon riesig darauf, Eier zu suchen oder zu bemalen und Schokohasen zu essen? Wir stimmen euch von Montag bis Donnerstag ab 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial auf das Osterfest ein – mit Sendungen rund um die beiden wichtigsten Tiere dieser Woche: Hasen und Hühner.

Osterbräuche und Kaninchensport

Was haben Hasen überhaupt mit Ostern zu tun? Das wollen wir am Montag von euch wissen. Und habt ihr schon mal von Kaninohop gehört? Das ist tatsächlich eine Sportart für Kaninchen, bei der die Tiere über Hindernisse springen. Außerdem verraten wir euch den Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen.

Am Dienstag dreht sich alles um das Federvieh: Wir sprechen wir mit einem richtigen Hühner-Fan und sind zu Besuch bei einem Hühnerhalter.

Warum feiern wir eigentlich Ostern und warum findet es jedes Jahr an einem anderen Tag statt? Antworten auf diese Fragen bekommt ihr am Mittwoch. Außerdem interviewen zwei Kinder einen Pastor.

Am Donnerstag erwarten euch nicht nur Witze rund um Ostern, sondern ihr erfahrt auch, wie in anderen Ländern Ostern gefeiert wird. Schon mal von der Tradition aus Bulgarien gehört, rot bemalte Eier an die Wand zu werfen?

Unser Feiertagsprogramm

Im Hörspiel „Ein Hund fürs Leben“ leben John und sein älterer Bruder Tom mit ihrer Mutter und ihrer Hündin Mouse zusammen. Doch als Tom erkrankt wird Mouse zu einem „Infektionsrisiko“ und soll ins Tierheim. Die beiden Brüder wollen ihre geliebte Hündin stattdessen zu einem weit entfernt lebenden Onkel bringen können. Am Freitag um 8:04 Uhr auf NDR Info hört ihr, ob der Plan funktioniert.

Ruft uns am! Am Sonntag ab 8:04 Uhr auf NDR Info wollen wir mit euch über euer Osterfest sprechen. Wer hat ein Osterbrot gebacken und wem ist die Eierfarbe umgekippt? Unsere Telefone sind ab 7:45 Uhr für euch bereit – unter der Nummer 08000 44 17 77

Am Ostermontag um 8:04 Uhr auf NDR Info treten in dem Hörspiel „Der Sängerkrieg der Heidehasen“ die Heidehasen in einem Wettstreit gegeneinander an, um einen besonderen Preis zu gewinnen: eine Prinzessin.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - Radio für Kinder Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 15.03.2021 | 19:00 Uhr